В Барселоне во время пропалестинской акции пострадали 23 человека

CentralAsia (CA) - В Барселоне во время пропалестинской демонстрации произошли столкновения между участниками акции и полицией. В результате пострадали 23 человека, один из них находится в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал Cadena Ser.

По данным полиции Каталонии (Mossos d’Esquadra), задержаны десять человек, которых обвиняют в участии в общественных беспорядках. Среди пострадавших — 19 сотрудников правоохранительных органов, один из них был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Как уточняется, беспорядки начались после завершения массовой демонстрации, прошедшей днём в субботу. Группа радикально настроенных участников начала атаковать заведения общественного питания и торговые точки в центре города. Повреждены фасады ресторанов McDonald’s, Burger King, Starbucks, а также супермаркета Carrefour.

Полиция применила силу для разгона протестующих на площади Каталонии, где часть участников акции отказалась покинуть территорию.

Акции в поддержку Палестины прошли также в Мадриде, Барселоне и десятках других городов Испании. Их участники потребовали от правительства страны разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.