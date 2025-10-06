В Монголии открылся первый завод по производству боеприпасов. Видео

Турецкая оборонная компания MKE завершила установку линии по сборке патронов в Монголии. Открытие завода состоялось на церемонии, в которой приняли участие министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Монголии Батлут Дамба и генеральный директор MKE Ильхами Келеш.

После церемонии официальные лица осмотрели завод, где будут производиться боеприпасы различных калибров.

Этот проект станет второй линией сборки боеприпасов MKE за рубежом после аналогичной установки в Иордании.

Министр национальной обороны Яшар Гюлер выступил на церемонии открытия линии по сборке патронов и боеприпасов MKE Inc., которую он посетил вместе с министром обороны Монголии Дамбой Батлутом. Он сказал: «Я желаю, чтобы завод, который мы открываем сегодня в Монголии, нашей дружественной и братской стране, был успешным. Этот завод наглядно демонстрирует тесные отношения между нашими странами и является ярким символом нашего стремительно развивающегося сотрудничества в оборонной промышленности в последние годы. В этом контексте я считаю, что завод по заправке патронов, созданный акционерным обществом MKE, входящим в состав нашего Министерства, представляет собой важный шаг в развитии сотрудничества между нашими двумя дружественными странами».

Министр Гюлер заявил, что обмен технологиями в рамках проекта строится на основе взаимного доверия и совместной ответственности, а также взаимного доверия. Он сказал: «Мы прекрасно знаем, что оборонная промышленность — это не только военная мощь; это также экономическое сотрудничество, занятость и обмен техническими знаниями. Этот объект, который мы открываем, будет способствовать обеспечению безопасности Монголии, укреплению местного потенциала и укреплению солидарности между нашими двумя странами».

«НАША ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ – ПРОДОЛЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА»

Министр Гюлер отметил, что Турция прилагает огромные усилия для обеспечения безопасности, мира и стабильности в регионе и во всем мире, заявив: «С этой целью мы развиваем конструктивные и искренние отношения со многими странами, особенно с братскими, дружественными и союзными. Наша единственная цель – продолжать сотрудничество, которое мы установили с Монголией, страной, с которой нас связывают глубокие исторические связи, основанные на взаимной выгоде. Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе. С этими словами я завершаю свое выступление, выражая благодарность уважаемым руководителям Монголии, нашему Акционерному обществу машиностроительной и химической промышленности и всем заинтересованным сторонам, которые внесли свой вклад в открытие этого выдающегося объекта. Я еще раз желаю объекту успехов и процветания и приветствую вас с любовью и уважением».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

