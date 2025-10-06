Минобороны Монголии будет сотрудничать с Турцией в развитии оборонной промышленности

По приглашению министра обороны Монголии Батлута Дамбы министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер 3 октября 2025 года посетил Монголию и провел двустороннюю встречу.

В начале встречи министр обороны Батлут Дамба приветствовал министра Яшара Гюлера и делегацию в Монголии и выразил удовлетворение возможностью обменяться мнениями по вопросам расширения сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами.

Стороны отметили, что отношения между Монголией и Турцией переросли в стратегическое партнерство, основанное на исторических традициях и глубоких культурных связях, и обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в области обороны, военного образования и оборонной промышленности.

В ходе встречи обе стороны выразили удовлетворение успешным вводом в эксплуатацию завода по производству малогабаритных боеприпасов в рамках двустороннего оборонного сотрудничества.

В перспективе стороны договорились расширять археологические исследования в рамках тюркских исследований, совместно изучать монгольскую военную историю и наследие, обмениваться опытом в сфере здравоохранения, готовить военных врачей и специалистов, расширять сотрудничество в сфере военного образования, а также совместно развивать оборонную промышленность.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, и министр Батлут отметил, что Монголия продолжит проводить свою миролюбивую, многопрофильную внешнюю политику и вносить вклад в миротворческие операции ООН в интересах региональной стабильности.

Стороны также отметили активное участие Турции в международных военных учениях Khaan Quest, организуемых в рамках миролюбивой внешней политики Монголии, в последние годы и выразили заинтересованность в продолжении этого сотрудничества на устойчивой основе.

В завершение встречи министры обороны двух стран выразили уверенность в расширении масштабов сотрудничества, дальнейшем укреплении и развитии дружественных отношений в будущем.

