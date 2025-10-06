Монголия ведет переговоры о закупке топлива и бензина из Китая. Видео

CentralAsia (MNG) -

Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор сделал это заявление в ответ на вопрос журналиста.

По его словам, ситуация в России неблагоприятная, поэтому Монголия согласилась на сделку по закупке топлива и бензина из Китая.

«Россия обещала продолжить бесперебойные поставки топлива. Однако китайская сторона предложила проводить регулярные переговоры о закупках, и они могли бы поставлять достаточное количество. Однако главное, что китайский стандарт — Евро-5. Поэтому возможны изменения цен», — отметил министр Дамдинниям.

Он подчеркнул, что внесет конкретные решения по этому вопросу на заседание правительства, как и делал ранее.

«Мы работаем над ближайшим планом по предоставлению льготных кредитов предприятиям для создания резервов топлива, а также по строительству дополнительных танкеров резерва топлива в бюджете следующего года, а также по предоставлению льготных кредитных субсидий в этом направлении и принятию решений по этим направлениям», — уточнил министр.

«План действий правительства Монголии ставит цель поддерживать запасы топлива на 3–6 месяцев. Для этого необходимо финансирование в размере 2 миллиардов долларов. Кроме того, в связи со строительством нефтеперерабатывающего завода необходимы резервные танкеры».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения