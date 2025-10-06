Монгольский военный врач, служивший в Судане, спасла жизнь индийскому солдату

CentralAsia (MNG) -

Полковник г-жа Нэргуй Содномпил, занимающая должность начальника медицинского департамента штаба сил Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), проявила высокий уровень профессионализма и спасла жизнь индийскому солдату.

В частности, состояние индийского миротворца, страдающего от малярии, резко ухудшилось, и из-за внутреннего кровотечения у него развился шок, что стало опасным для жизни состоянием и потребовало срочной транспортировки в госпиталь третьего уровня.

Однако, учитывая состояние пациента и ограниченность времени на транспортировку, полковник госпожа Нэргуй приняла решение провести экстренную операцию в госпитале 2-го уровня, сама руководила операцией и выполняла функции анестезиолога.

У пациента был полностью разорван селезеночный орган и наблюдалось активное кровотечение, поэтому в срочном порядке была проведена высокая спленэктомия и резекция, а угроза смерти была предотвращена переливанием 4 литров крови.

Заместитель главы Специального представителя ООН, Старший национальный представитель Индии, Командующий военной группой и руководители выразили благодарность полковнику г-же Нэргуй, которая решилась на проведение сложнейшей операции, которую следовало проводить в госпитале третьего и четвёртого уровня, и проявила высокий профессионализм военного врача, возглавив и участвуя в операции, спасая жизнь человека. Командующий военными силами лично прибыл, чтобы поздравить её и выразить ей благодарность.

По данным Министерства обороны, Вооруженные силы Монголии участвуют в миротворческих и международных военных операциях ООН с 2002 года, и в настоящее время насчитывают более 21 тысячи военнослужащих, в том числе более 1000 женщин-военнослужащих. В настоящее время в Южном Судане служит один батальон численностью около 900 монгольских военнослужащих.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

