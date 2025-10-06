Reuters: Монголия привлекла $1.4 млрд в свой фонд благосостояния

Монголия стремится к развитию и прозрачности с помощью Фонда национального благосостояния «Чингисхан»

Суверенный фонд благосостояния Монголии готовится назначить независимых членов совета директоров, нанять внешних консультантов и принять прозрачную инвестиционную стратегию, поскольку богатая ресурсами страна представляет амбициозный план развития.

Фонд национального благосостояния «Чингисхан» был учрежден законом в апреле прошлого года, располагает активами в размере $1.4 млрд и планирует завершить реализацию своих планов в первой половине 2026 года. Фонд назван в честь основателя Монгольской империи, также известного как Чингисхан, завоевавшего значительную часть Азии.

Монголия присоединяется к множеству богатых ресурсами стран Азии и Персидского залива, которые создали суверенные инвестиционные фонды, а также к группе других стран, которые недавно заявили о своих амбициях, включая Тайвань, Индонезию и Соединенные Штаты.

«Суверенный фонд благосостояния был создан для укрепления доверия между инвесторами в горнодобывающую промышленность и народом Монголии», — заявила генеральный директор Тэмуулэн Баяраа в интервью на Азиатском саммите Института Милкена в Сингапуре, передает Reuters.

После более чем 17 лет обсуждений и достижения национального консенсуса «нам действительно необходимо было убедиться, что это законодательно закреплено, что это понятно и основано на правилах».

Богатая ресурсами, но малонаселенная Монголия переживает бум за счет роста цен на сырьевые товары, но также является свидетелем сохраняющейся коррупции, которая привела к уличным протестам, приведшим к свержению правительства страны в июне.

По словам Тэмуулэн , чтобы устранить это недоверие, фонд создаст приложение, с помощью которого каждый гражданин сможет увидеть, «куда мы распределяем и вкладываем активы, откуда поступают доходы, какие компании выделяют средства и в каком объеме, а также какую долю может получить каждый гражданин», — сказала она.

Фонд «Чингисхан» будет иметь трехстороннюю структуру, подобную сингапурской, которая выделяет средства на стратегические инвестиции, государственное пенсионное обеспечение и поддержку местных компаний.

Будущий фонд наследия будет реинвестировать роялти от экспорта полезных ископаемых в зарубежные инвестиции, а сберегательный фонд будет финансироваться за счёт дивидендов государственных горнодобывающих компаний. Фонд развития, финансируемый за счёт налоговых поступлений от цен на сырьевые товары, выступит в качестве якорного инвестора в инфраструктурные проекты для привлечения иностранного капитала.

Фонд «Чингисхан» полностью принадлежит холдинговой компании «Эрдэнэс Монгол», владеющей акциями месторождений полезных ископаемых страны.

Финансовый надзор за фондом будет осуществляться Министерством финансов, и предполагается, что он будет воспроизводить структуру Государственного пенсионного фонда Норвегии, который управляет Norges Bank Investment Management объемом $1.9 трлн.

Тэмуулэн Баяраа, предприниматель в сфере программного обеспечения, сообщила, что фонд готовит инвестиционную политику на предстоящий год и готовится нанять независимых директоров в совет директоров. На данный момент его текущий портфель распределен «очень консервативно» с заморозкой до 2030 года.

«Сейчас моя задача — заложить прочный фундамент», — добавила она.

После многих лет жарких дебатов и политических потрясений, вызванных коррупционными скандалами, в апреле в Монголии был законодательно учрежден Фонд «Чингисхан». Фонд, созданный по образцу признанных моделей Сингапура и Норвегии, разделяет горнодобывающие активы страны на три части: фонд наследия, инвестирующий роялти за рубежом, сберегательный фонд, формируемый за счёт дивидендов горнодобывающих компаний, и фонд развития, ориентированный на инфраструктуру и глобальные инвестиции. Прозрачность играет ключевую роль: каждый гражданин может отслеживать движение средств через специальное приложение, а управление будет отражать жёсткий финансовый надзор Норвегии. Пока Монголия всё ещё вырабатывает инвестиционную политику и формирует независимый совет директоров, активы будут управляться консервативно и будут закрыты для вложений до 2030 года, что позволит фонду сосредоточиться на долгосрочной стабильности.

Этот новый подход может привлечь внимание инвесторов, стремящихся инвестировать в горнодобывающую отрасль, и стать сигналом о более стабильном и прозрачном управлении природными богатствами страны. Устанавливая чёткие правила и ориентируясь на развитие инфраструктуры, Монголия создаёт привлекательные условия для иностранного капитала и придаёт новый импульс местным отраслям, связанным с добычей полезных ископаемых.

Фонд Монголии является частью более широкой глобальной тенденции, направленной на увязку богатства ресурсов с выгодой для граждан и подотчётностью. В случае успеха Фонд «Чингисхан» может вдохновить другие страны использовать суверенные фонды благосостояния в качестве инструментов борьбы с коррупцией и двигателей долгосрочного роста, обеспечивающих баланс интересов государства, бизнеса и общества.

