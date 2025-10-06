Монгольские спортсмены стали чемпионами Азии по Функциональному Многоборью

CentralAsia (MNG) -

Главное событие континента, где встретились сильнейшие атлеты Азии, чтобы показать силу, выносливость и дух функционального спорта!

Монгольские спортсмены успешно выступили на чемпионате Азии по Функциональному Многоборью в Саудовской Аравии Саудовской Аравии. Оюунбат Ядамсурэн и Баасандулам Цолмон стали чемпионами Азии в парном разряде.

Чемпионат Азии по функциональному фитнесу (по кроссфиту) 2025 года прошел в Эр-Рияде с 2 по 4 октября.

Впервые в истории Королевство Саудовская Аравия принимало Чемпионат Азии по функциональному фитнесу, главное спортивное событие Азии, которое проходило в Эр-Рияде с 2 по 4 октября 2025 года.

Это знаменательное событие объединило 70 элитных спортсменов из 10 стран Азии для соревнований на международной арене, демонстрируя пиковую физическую силу, выносливость и мастерство.

В чемпионате приняли участие 70 лучших спортсменов Азии в области функциональной фитнес-подготовки из 10 стран, включая Саудовскую Аравию, Пакистан, Иран, Иорданию, Узбекистан, Казахстан, Монголию, Южную Корею, Австралию и Индию. В течение трёх дней спортсмены соревновались в серии напряжённых дисциплин, проверяющих силу, выносливость, подвижность, равновесие и психологическую устойчивость, демонстрируя лучшие качества этого вида спорта.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения