Молодые монгольские циркачи завоевали «Бронзового льва» на международной арене

Молодые артисты цирка из Монголии успешно выступили в 20-м Всемирном фестивале циркового искусства уровня A, который состоялся в Уцяо, Китай.

20-й Китайский международный цирковой фестиваль «Уцяо» (CWICF) проходил с 28 сентября по 3 октября в уезде Уцяо города Цанчжоу провинции Хэбэй на севере Китая. В фестивале приняли участие акробаты из 25 стран и регионов, в том числе акробаты из Монголии. В программу CWICF этого года включены 28 конкурсных номеров, а комплект наград состоит из 3 золотых призов, 5 серебряных и 7 бронзовых.

Артисты 17-18-летнего коллектива «Mongol's Team» циркового центра «Mongol Circus Entertainment» выступили со своим номером «Подкидные доски», соревнуясь с лучшими артистами цирка из 25 стран мира и завоевав престижную награду «Бронзовый лев».

Таким образом, новое поколение монгольских артистов цирка успешно вышло на мировую сцену и высоко подняло имя своей страны на международной арене.

Уезд Уцяо считается колыбелью китайской акробатики. История этого акробатического стиля восходит к эпохе династии Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.). В 2006 году акробатика Уцяо была включена в список национального нематериального культурного наследия.

Фестиваль проводится раз в два года начиная с 1987 г. В настоящее время он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных конкурсов в области циркового искусства, а также старейшим мероприятием подобного рода в Китае.

