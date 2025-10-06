План развития предусматривает укрепление промышленности и инфраструктуры

На прошлой неделе состоялся государственно-частный форум высокого уровня для обсуждения конкурентоспособности Монголии и будущей траектории развития в рамках проекта Основных пятилетних направлений развития на 2026-2030 годы. Мероприятие было совместно организовано Министерством экономики и развития и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии и объединило правительственных чиновников, лидеров частного сектора и экономических экспертов.

Открывая форум, первый заместитель премьер-министра – министр экономики и развития Учрал Ням-Осор выступил с презентацией о состоянии экономики и основных элементах проекта плана. Он отметил, что в настоящее время рейтинг международной конкурентоспособности страны находится на 61-м месте, и подчеркнул, что правительство намерено подняться на 11 позиций до 50-го места в течение следующих пяти лет.

«Это требует скоординированных усилий всех государственных организаций и активного участия частного сектора», — сказал Учрал, обозначив меры по модернизации управления, укреплению инфраструктуры и повышению экономической диверсификации.

Проект Основных направлений на пятилетний период считается одним из важнейших политических документов правительства, определяющим экономическое, социальное и инфраструктурное развитие на период с 2026 по 2030 год. Они основаны на долгосрочной стратегии Монголии «Видение-2050» и тесно связаны со среднесрочной бюджетной рамкой.

Приоритетные направления включают в себя увеличение промышленного производства, диверсификацию экспорта за пределы горнодобывающей промышленности, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, улучшение цифровой связи и расширение транзитных коридоров, связывающих Азию и Европу.

В ходе обсуждения представители организаций частного сектора представили конкретные предложения. Отраслевые ассоциации подчеркнули необходимость укрепления национального производства путем модернизации перерабатывающих отраслей, особенно в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности.

Руководители предприятий призвали к более эффективному использованию природных ресурсов, утверждая, что повышение производительности и технологические инновации имеют решающее значение для конкурентоспособности. Представители логистики и торговли настаивали на ускоренном развитии транзитных коридоров, включая расширение железных дорог и трансграничной инфраструктуры, чтобы позиционировать Монголию как ключевой центр региональной торговли.

Участники также выразили обеспокоенность по поводу сохраняющихся барьеров на пути конкурентоспособности, включая бюрократическую неэффективность, отсутствие последовательной реализации политики и ограниченный доступ к инвестиционному капиталу.

Чиновники правительства в ответ пообещали включить многие рекомендации частного сектора в проект плана. Они также подчеркнули важность международного сотрудничества, отметив, что повышение рейтинга конкурентоспособности Монголии требует соответствия мировым стандартам в области управления, финансов и технологий.

