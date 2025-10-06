Монголия с 2021 года посадила 114,6 млн деревьев для борьбы с опустыниванием

CentralAsia (MNG) -

С момента запуска общенациональной кампании по посадке деревьев в 2021 году по всей стране было высажено в общей сложности 114,6 млн деревьев. Об этом говорится в данных департамента лесного хозяйства правительства Монголии.

Национальная кампания по посадке не менее 1 миллиарда деревьев к 2030 году официально стартовала в октябре 2021 года, когда президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выступил на Генеральной Ассамблее ООН, заявив о цели своей страны по борьбе с опустыниванием и изменением климата.

Эксперты-экологи отметили, что Монголия входит в число стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. В силу своего географического положения, стихийные бедствия, связанные с глобальным изменением климата, учащаются из года в год, включая лесные и степные пожары, а также опустынивание, деградацию земель и жёлтые пыльные бури.

По данным Министерства охраны окружающей среды и изменения климата, лишь 7.9% территории Монголии покрыто лесами, в то время как около 77% общей площади земель страны в настоящее время подвержены опустыниванию и деградации.

источник: MiddleAsianNews

