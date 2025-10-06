экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Узбекистана примет участие в саммите ОТГ

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоятся в городе Габала (Азербайджан). Об этом сообщили в пресс-службе президента. 

Мирзиеев 6-7 октября посетит Азербайджан с рабочим визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В рамках саммита «Региональный мир и безопасность», будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, а также перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.

По итогам саммита планируется принятие ряда совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами ОТГ.

