Президент Узбекистана примет участие в саммите ОТГ

- Узбекистан, политика
- 8:54, 06 октября 2025
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоятся в городе Габала (Азербайджан). Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Мирзиеев 6-7 октября посетит Азербайджан с рабочим визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В рамках саммита «Региональный мир и безопасность», будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, а также перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.
По итогам саммита планируется принятие ряда совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами ОТГ.