Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили расширение многопланового партнерства

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора 5 октября поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба президента РУ. 

Глава государства отметил роль президента Таджикистана в укреплении независимости, обеспечении устойчивого развития и повышении международного авторитета страны, а также его вклад в укрепление узбекско-таджикского сотрудничества. 

В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового партнерства и сотрудничества во многих сферах. Также были обсуждены график и повестка предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

