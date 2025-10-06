В Китае недалеко от кыргызской границы 5 октября произошло землетрясение силой 4 балла
- 9:19, 06 октября 2025
CentralAsia (CA) - На территории Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном, 5 октября произошло землетрясение магнитудой 4 балла, сообщает Национальный институт сейсмологии НАН КР.
Подземные толчки ощущались в 12:20, а очаг землетрясения располагался на хребте Майдантаг, 140 км к юго-востоку от города Нарын.
В населенных пунктах КР землетрясение не ощущалось.
