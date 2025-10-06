экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае недалеко от кыргызской границы 5 октября произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (CA) -  На территории Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном, 5 октября произошло землетрясение магнитудой 4 балла, сообщает Национальный институт сейсмологии НАН КР. 

Подземные толчки ощущались в 12:20, а очаг землетрясения располагался на хребте Майдантаг, 140 км к юго-востоку от города Нарын.

В населенных пунктах КР землетрясение не ощущалось.

