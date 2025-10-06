Израиль и ХАМАС обсудят в Египте прекращение огня в Газе

CentralAsia (CA) - Израиль и группировка ХАМАС в понедельник начнут переговоры при посредничестве Египта, направленные на прекращение боевых действий в секторе Газа. Египетские власти заявили, что примут делегации обеих сторон для обсуждения обмена израильских заложников на палестинских заключенных, передает «Би-би-си».

Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник призвал всех, кто участвует в усилиях по прекращению войны в Газе, «действовать быстро».

Он сообщил, что в выходные состоялись «очень позитивные переговоры с ХАМАС и странами всего мира».

«Эти переговоры прошли очень успешно и продвигаются быстрыми темпами. Технические группы вновь соберутся в понедельник в Египте, чтобы проработать и уточнить последние детали. Мне сообщили, что первая фаза должна быть завершена на этой неделе, и я прошу всех действовать быстро», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее в беседе с журналистами Трамп заявил, что, по его мнению, израильских заложников начнут освобождать «очень скоро».

До этого Трамп — автор последнего предложения по окончанию войны, — приветствовал предложение ХАМАС освободить всех заложников.

Израильские военные, тем временем, заняли оборонительную позицию в городе Газа. Представители ХАМАС сообщили, что в де-факто столице анклава продолжаются авиаудары и обстрелы, в результате которых погибли десятки людей.

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер также отправились в Египет для участия в переговорах. По данным израильских СМИ, обсуждение сосредоточится на окончательных договоренностях относительно сроков освобождения заложников и списка палестинских заключенных, которых предстоит освободить.

«Мы ближе к этому, чем когда-либо за очень долгое время», — заявил госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье. Но он добавил, что освобождение заложников и обмен заключенными — это только первый и, возможно, самый легкий шаг. Восстановление Газы и определение того, кто будет управлять этим регионом, будет сложнее, сказал он.

«Я думаю, что эта часть будет немного сложнее, но именно она обеспечит окончательное прекращение конфликта. Поэтому мы сосредоточены на этих двух этапах», — сказал Рубио. По его мнению, сроки заключения соглашения об освобождении заложников пока неясны, но переговоры «не могут затянуться на недели или даже несколько дней. Мы хотим, чтобы это произошло очень быстро».

«Мы очень скоро узнаем, серьезно ли настроен ХАМАС, по тому, как будут проходить эти технические переговоры с точки зрения логистики», — сказал Рубио об освобождении заложников из Газы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия будет передислоцирована.

Обмен израильских заложников и палестинских заключенных произойдет сразу после заключения соглашения, а разоружение ХАМАС будет осуществлено на втором этапе, сказал Нетаньяху. Он также не исключил возможность разоружения ХАМАС силой.

Призыв Трампа к немедленному прекращению огня может оказаться сложным для Нетаньяху с политической точки зрения, учитывая, что некоторые из крайне правых членов его кабинета будут настороженно относиться к дальнейшим переговорам с группировкой, признанной террористической организацией США, Европейским союзом и другими странами, пишет издание.

К тому же ХАМАС написал о согласии только с двумя положениями плана Трампа — об освобождении заложников и о «передаче управления сектором Газа палестинскому независимому (технократическому) органу», — но не упомянул об одном из основных требований плана: согласии ХАМАС разоружиться и не играть роль в дальнейшем управлении Газой.

В субботу высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью телеканалу Al Jazeera, когда его спросили, готова ли группировка разоружиться и согласиться на изгнание своих лидеров и боевиков, ответил: «Движение уже заявило, что в день создания суверенного палестинского государства оно перестанет быть вооруженным движением и сдаст свое оружие этому государству».

Израиль заявляет, что не допустит создания независимой Палестины, аргументируя это тем, что она будет представлять угрозу безопасности еврейского государства.

По словам Абу Марзука, значительную часть плана Трампа — в основном положения о будущем управлении Газой — еще следует обсудить с другими палестинскими фракциями. «На окончательное согласование всех деталей может уйти несколько месяцев», — сказал он.