На юге Казахстана почувствовали землетрясение, которое произошло в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) - Сегодня ночью, в 01:29, в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана произошло землетрясение.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,4. По информации МЧС Казахстана, землетрясение ощущалось в Таразе и отдельных районах Жамбылской и Туркестанской областей.

Ощутимость оценили следующим образом:

Жамбылская область, Жуалынский район, село Бауыржан Момышулы – 4 балла;

Жамбылская область, город Тараз – 4 балла;

Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер – 4 балла;

Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса – 4 балла;

Туркестанская область, Тюлькубасский район, село Турар Рыскулов – 4 балла;

Туркестанская область, Толебийский район, город Ленгер – 3 балла;

Жамбылская область, Таласский район, город Каратау – 3 балла;

Туркестанская область, село Манкент – 3 балла;

Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент – 3 балла;

Жамбылская область, район имени Т. Рыскулова, село Кулан – 3 балла;

город Шымкент – 3 балла;

Жамбылская область, Меркенский район, село Мерке – 3 балла;

Туркестанская область, Казыгуртский район, село Казыгурт – 3 балла;

Туркестанская область, Ордабассинский район, село Темирлановка – 3 балла;

Туркестанская область, Байдибекский район, село Шаян (Чаян) – 3 балла;

Жамбылская область, Сарысуский район, город Жанатас – 2 балла;

Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш – 2 балла;

Туркестанская область, город Арысь – 2 балла;

Туркестанская область, Келесский район, село Абай – 2 балла;

Жамбылская область, город Шу – 2 балла;

Туркестанская область, Сузакский район, село Шолаккорган – 2 балла;

Жамбылская область, Шуский район, село Толе Би – 2 балла;

Туркестанская область, Отырарский район, село Шаульдер – 2 балла;

Жамбылская область, Мойынкумский район, село Мойынкум – 2 балла;

Туркестанская область, город Кентау – 2 балла;

Туркестанская область, город Туркестан – 2 балла;

Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай – 2 балла;

Туркестанская область, Мактааральский район, посёлок Мырзакент – 2 балла;

Туркестанская область, Сауранский район, село Шорнак – 2 балла;

Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай – 2 балла;

Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара – 2 балла.

