Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина придерживаться ограничений по договору о ядерных вооружениях еще год после его истечения

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» предложение российского президента Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Путин предлагал придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще год.

«Для меня это звучит как хорошая идея»,— сказал Трамп во время брифинга на Южной лужайке Белого дома, передает Reuters.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства.

ДСНВ — это договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенный президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Договор ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. В 2021 году Владимир Путин и Джо Байден договорились продлить соглашение еще на пять лет.