На Европу обрушился шторм «Эми», есть погибшие

CentralAsia (CA) - Шторм «Эми» принес сильный ветер и проливные дожди в ряд европейских стран, нарушив энергоснабжение и транспортное сообщение. По данным Euronews, стихия унесла жизни трёх человек.

В Ирландии погиб мужчина в городе Леттеркенни, инцидент связан с непогодой. Во Франции жертвами шторма стали два человека: один утонул в Этретате, другой погиб в автомобиле, на который упала ветка дерева.

Скорость ветра на острове Тири у берегов Шотландии достигала 154 км/ч. Более 200 тыс. домов в Ирландии и Северной Ирландии остались без электричества, в Шотландии приостановлено паромное сообщение и закрыты дороги.

Во Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности, на побережье порывы ветра достигали 130 км/ч. Без света временно остались тысячи домов в Нормандии.

Шторм также затронул Бельгию, где действует оранжевое предупреждение, а скорость ветра превышала 100 км/ч.

В Норвегии и Швеции «Эми» повалила деревья, оставила без электричества десятки тысяч домов и заблокировала дороги. В Норвегии ожидается до 100 мм осадков за 12 часов.

По данным метеорологов, шторм «Эми» образовался из остатков урагана «Умберто», ранее сформировавшегося над Атлантикой.