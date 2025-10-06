Неделя в Узбекистане будет солнечной и очень тёплой

CentralAsia (UZ) - В течение всей рабочей недели по территории Узбекистана ожидается солнечная и очень тёплая погода, осадков не ожидается, сообщил Узгидромет.

Температурный фон немного превысит климатическую норму. В ночные часы температура составит +8…+13 градусов Цельсия, днём в начале недели будет +20…+25, к концу недели потеплеет до +23…+28, а по югу и пустынной зоне — до +30…+32 градусов.

В пятницу, 10 октября, по северу республики местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте ожидается преобладание небольшой облачности, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. В понедельник днём температура воздуха составит +22…+24, в течение недели ночью будет +9…+12, днём — +23…+26 градусов.