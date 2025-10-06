экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Неделя в Узбекистане будет солнечной и очень тёплой

CentralAsia (UZ) -  В течение всей рабочей недели по территории Узбекистана ожидается солнечная и очень тёплая погода, осадков не ожидается, сообщил Узгидромет.

Температурный фон немного превысит климатическую норму. В ночные часы температура составит +8…+13 градусов Цельсия, днём в начале недели будет +20…+25, к концу недели потеплеет до +23…+28, а по югу и пустынной зоне — до +30…+32 градусов.

В пятницу, 10 октября, по северу республики местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте ожидается преобладание небольшой облачности, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. В понедельник днём температура воздуха составит +22…+24, в течение недели ночью будет +9…+12, днём — +23…+26 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com