Землетрясение силой до 4 баллов ощущалось ночью в Узбекистане, эпицентр был в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - В 1:29—1:30 (по местному времени) 6 октября в восточных регионах Узбекистана и в столице ощущалось землетрясение. Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз сообщил, что эпицентр находился в Жалал-Абадской области Кыргызстана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,7, глубина очага — 10 км. Расстояние эпицентра от Ташкента — 199 км в северо-восточном направлении. Сила толчков в эпицентре составила 7 баллов.

В Узбекистане землетрясение ощущалось с такой силой:

Наманганская область — 3−4 балла;

Андижанская область — 3 балла;

Ферганская область — 2−3 балла;

Ташкент — 2−3 балла;

Сырдарьинская область — 2 балла.