экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Землетрясение силой до 4 баллов ощущалось ночью в Узбекистане, эпицентр был в Кыргызстане
Предыстория: В Таласской области ночью произошло землетрясение силой 6 баллов

CentralAsia (UZ) -  В 1:29—1:30 (по местному времени) 6 октября в восточных регионах Узбекистана и в столице ощущалось землетрясение. Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз сообщил, что эпицентр находился в Жалал-Абадской области Кыргызстана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,7, глубина очага — 10 км. Расстояние эпицентра от Ташкента — 199 км в северо-восточном направлении. Сила толчков в эпицентре составила 7 баллов.

В Узбекистане землетрясение ощущалось с такой силой:

Наманганская область — 3−4 балла;

Андижанская область — 3 балла;

Ферганская область — 2−3 балла;

Ташкент — 2−3 балла;

Сырдарьинская область — 2 балла.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com