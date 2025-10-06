Санаэ Такаити избрана лидером ЛДП, может стать первой в истории Японии женщиной на посту премьер-министра

Санаэ Такаити

CentralAsia (CA) - Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии выбрала нового председателя. Впервые этот пост заняла женщина — 64-летняя Санаэ Такаити. Теперь парламент должен утвердить ее на посту премьер-министра, передает Japan Times.

«Я вошла в историю ЛДП, — сказала Такаити соратникам по партии после объявления результатов. — Прямо сейчас, взамен того, чтобы наслаждаться победой, я ошеломлена тем, что ждет меня впереди, горой проблем, которые мне предстоить решать с вашей помощью».

«Мы должны сделать нашу партию более энергичной и жизнерадостной, чтобы превратить беспокойство нашего народа в надежду», — добавила она.

Такаити также сказала в своей победной речи, что она «отвергла идею баланса между личной жизнью и работой» и будет «работать, работать, работать».

Такаити получила 185 голосов во втором туре голосования, а ее соперник, 44-летний Синдзиро Коидзуми, — 156. Заседание парламента, на котором будет утвержден новый премьер-министр, запланировано на середину октября.

Обычно утверждение премьер-министра в Японии — формальная процедура, однако ЛДП потеряла абсолютное большинство в обеих палатах парламента, так что правящей партии понадобится поддержка партнеров по коалиции.

Такаити принадлежит к консервативному крылу ЛДП, в отличие от ее предшественника Сигэру Исибы. Исиба подал в отставку в начале сентября.

Как отмечает Associated Press, выбор в пользу Такаити, а не более либерального Коидзуми, может быть попыткой партии вернуть себе голоса консервативных избирателей, которые на парламентских выборах в июле отдали предпочтение право-популистской партии «Сансэйто».

Впрочем, ЛДП понадобится и поддержка парламентской оппозиции, отношениями с которой правящая партия традиционно пренебрегала.

«Я думаю, у нее есть хорошие шансы вернуть голоса избирателей правого крыла, но за счет более широкой поддержки со стороны населения», — прокомментировал Би-би-си профессор Джефф Кингстон университета Темпл в Токио перспективы Такаити и ЛДП на национальных выборах.

Санаэ Такаити называет себя «умеренным консерватором», хотя ее взгляды на многие вопросы вряд ли можно назвать умеренными.

В преддверии выборов председателя ЛДП, впрочем, она воздерживалась от высказывания своих более консервативных позиций по социальным вопросам (например, Такаити против однополых браков и не хочет разрешать женщинам сохранять девичью фамилию после замужества).

В вопросах экономики Такаити выступает за «Абэномику» — политику бывшего премьер-министра и своего ментора, покойного Синдзо Абэ. Она основывается на смягчении денежно-кредитной политики Банка Японии, стимулировании экономики за счет агрессивных государственных расходов и структурных реформ.

Такая экономическая политика может негативно отразиться на финансовых рынках, отмечает Reuters.

«Она называет себя японской Маргарет Тэтчер, но в плане фискальной политики она — кто угодно, но не Тэтчер», — отмечает Кингстон.

Такаити также выступает за пересмотр сделки с Вашингтоном, которую заключил Исиба с президентом США Дональдом Трампом, чтобы избежать огромных тарифов. Построение отношений с американским президентом станет одним из первых ее тестов на посту премьер-министра: встреча с ним возможна уже в конце октября, когда Трамп поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

Такаити родилась в 1961 году в семье сотрудницы полиции и работника автомобильной индустрии. В юности была ударницей в школьной хэви-металл группе.

Она окончила университет Кобе, и в 1993 года стала членом нижней палаты японского парламента. Сначала была независимым депутатом, но в 1996 году присоединилась к ЛДП. За свою карьеру Такаити занимала, в частности, посты министра внутренних дел и коммуникаций и министра по вопросам экономической безопасности.

Санаэ Такаити — поклонница Маргарет Тэтчер, первой женщины на посту премьер-министра Великобритании.

Во время избирательной кампании Такаити обещала довести долю женщин в правительстве до уровня скандинавских стран. В 2025 году Япония заняла 118 место из 148 в Докладе о глобальном гендерном разрыве Всемирного экономического форума.

Однако эксперты скептически относятся к тому, как избрание Такаити на пост премьер-министра повлияет на роль женщин в стране.