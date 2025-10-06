Морозы прогнозируются на востоке, севере и в центре Казахстана

CentralAsia (KZ) - Ясная погода ожидается на большей части Казахстана с 7 по 9 октября, только на севере, востоке республики прогнозируются осадки в виде дождя и снега, сообщает «Казгидромет».

Также по республике ожидается усиление ветра, туман, на юго-западе и юге – пыльная буря.

Ночью на севере и в центре страны ожидается -1-7 градусов, днем воздух будет прогреваться до +4+16 градусов. В восточных регионах ожидается понижение температуры ночью до -5-13 градусов, днем будет +3+11 градусов. На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

