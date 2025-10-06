В Индонезии обрушилась школа, погибли по меньшей мере 50 человек

CentralAsia (CA) - В индонезийском городе Сидоарджо (провинция Восточная Ява) спасатели обнаружили тела 50 человек после обрушения здания исламской школы «Аль-Хозини». Под обломками могут находиться ещё 13 человек, сообщает DetikJatim со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий бедствий (BNPB).

Здание рухнуло, когда на его верхних этажах вели строительные работы. Фундамент не выдержал дополнительной нагрузки.

Помимо 50 тел спасатели обнаружили отдельные останки, что может увеличить общее число жертв до 54. Поисково-спасательная операция должна завершиться к концу понедельника, 6 октября.

«Это самая масштабная катастрофа в Индонезии в этом году. Ни одно другое происшествие, природное или техногенное, не унесло столько жизней», – отметил замглавы BNPB Буди Иравана.

По данным Министерства по делам религий, в стране работают около 42 тысяч исламских школ-интернатов. Однако официальное разрешение на строительство имеют лишь около 50 из них. Пока неизвестно, входила ли школа «Аль-Хозини» в их число.