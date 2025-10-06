Российские власти прокомментировали очереди на границе с Казахстаном

CentralAsia (KZ) - Федеральная таможенная служба России сообщила, что все автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном работают в штатном режиме.

«С 19 сентября на казахстанской территории образовались скопления грузовиков, которые ожидают въезда в РФ. Однако в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают в штатном режиме», — говорится в опубликованном сообщении.

В ФТС сообщили, что таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе с Казахстаном и не оказывают влияния на прохождение транспортных средств через пункты пропуска и далее по территории России.

«Работа по выявлению незаконно перемещенных товаров ведется мобильными группами уже на территории России, вблизи границы. Они осуществляют выборочные проверки транспорта, которые длятся не более 8 минут, если все необходимые документы в порядке», — сообщили в ФТС.

В ведомстве отметили, что эти меры направлены на борьбу с «серыми» схемами ввоза. В большинстве случаев это товары народного потребления весьма низкого качества, использование которых может создать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, сообщили таможенники.

За 9 месяцев 2025 года мобильными группами ФТС было выявлено 8 тыс. транспортных средств, перевозивших с нарушением законодательства 123 тыс. тонн товаров. Такие товары направляются нужды российских военнослужащих, воюющих в Украине.

Основные категории:

лесоматериалы – 18,9 тыс. тонн;

товары изъятия – 1,7 тыс. тонн;

немаркированные товары – 1,4 тыс. тонн;

санкционные товары – 550 тонн;

табачная продукция – 64,5 тонн;

контрафакт – 23,7 тонны.

«Предметы, не представляющие вреда здоровью, передаются в Минобороны России на нужды СВО (полномасштабная российско-украинская война, которая продолжается более трех лет с февраля 2022 года и которую в РФ официально называют «специальной военной операцией») и в гуманитарные организации», — сообщили в ФТС.

Российские таможенники отметили, что проводимые ими контрольные мероприятия не создают препятствий для добросовестного бизнеса и направлены исключительно на пресечение незаконной деятельности.

21 сентября в министерстве транспорта РК сообщили, что грузовики скапливаются на казахстанско-российской границе, замедляя транспортную логистику. По информации Минтранса, причиной возникшей заторов стало ужесточение контроля с российской стороны.

При этом в начале октября СМИ РФ сообщали, что российские перевозчики не могут проехать границу с Казахстаном. В частности, на пунктах пропуска скопились огромные пробки из 2-3 тыс. грузовиков с товарами из Китая. Главной причиной назывались строгие проверки грузов, которые могут нарушать западные санкции. Речь идет об электронике, дронах, одежде западных брендов и других товарах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения