Президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта: Мы создадим детскую академию Barça Escola в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Президент знаменитого испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта принял министра культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии г-жу Ундрам Чинбат.

В ходе встречи президент Жоан Лапорта выразил заинтересованность в совместной работе по развитию талантов монгольских детей и молодежи и объявил о своем решении создать в 2026 году в Монголии Barça Escola или детскую футбольную академию.

Министерство культуры, спорта, туризма и по делам молодежи выразило поддержку этой инициативе на политическом уровне и выразило готовность к сотрудничеству, и обе стороны достигли взаимопонимания относительно направлений и возможностей сотрудничества.

Эта встреча открыла новые возможности для развития монгольского спорта и стала важным событием в реализации программ развития детей и молодежи, соответствующих международным стандартам.

Barça Escola — Футбольная академия при профессиональном клубе FC Barcelona — это тренировочная программа для детей и подростков, которая работает под брендом клуба, не предполагает участия в официальных лигах на уровне клуба. Это отличная возможность тренироваться под методиками клуба, но в формате доступном для всех желающих.

Одна из многочисленных детско-юношеских футбольных школ «Барселоны», разбросанных по многим городам и странам. Предоставляет детям младшего и среднего возраста отличную возможность познакомиться с миром футбола для того, чтобы впоследствии решить, станет ли для них этот вид спорта делом всей жизни. Несмотря на то, что эта школа в отличие от знаменитой «Ла Масии» не предоставляет проживания на полном пансионе с обучением по стандартной программе общеобразовательной школы, ее тренера не только выполняют свои непосредственные обязанности, но и выступают в роли воспитателей, прививая многочисленным воспитанникам главные клубные ценности: уважение друг к другу, игру по правилам, взаимовыручку и удовольствие от футбола.

Данная школа наряду со многими другими под эгидой ФК «Барселона» была создана с целью распространения тех идей, что прививаются воспитанникам официальной клубной академии «Ла Масия». Занятия в Barça Escola Barcelona носят обучающий характер и не дают никакой гарантии того, что ребенок в итоге станет профессионалом. Тем не менее, ввиду удачного расположения, тренера из «Ла Масии» довольно часто посещают тренировки местных воспитанников, отыскивая наиболее талантливых из них, которые получают шанс попасть в главную школу «Барсы». Тем более, что на занятиях, которые в том числе ведут бывшие игроки каталонского суперклуба, частично используются упражнения, практикуемые в каждой возрастной категории «Ла Масии».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения