Юные баскетболисты завоевали золото в Китае

XI Международные детские спортивные игры прошли в городах Бугат и Баяннуур Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.
Из Монголии в соревнованиях по девяти видам спорта принимали участие 125 спортсменов под руководством 21 тренера. Юные спортсмены Монголии завоевали 22 медали в баскетболе, тхэквондо, вольной борьбе и дзюдо. Среди них 14 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.
Тхэквондисты завоевали три золотые медали, борцы вольного стиля — четыре, а дзюдоисты — шесть. Команда по настольному теннису завоевала две бронзовые медали.
Женская сборная Монголии до 16 лет также завоевала золотую медаль. На турнире монгольская юная баскетболистка АНУНГОО Баатар-Эрдэнэ была признана самым ценным игроком, набрав 32 очка, сделав 14 подборов, 12 передач, 3 блок-шота и 5 перехватов.
источник: MiddleAsianNews