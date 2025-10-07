Число иностранных туристов в Монголии за первые 9 месяцев достигло 690 000

CentralAsia (MNG) -

По состоянию на 1 октября 2025 года Монголию с начала года посетили в общей сложности 690 000 туристов, в том числе 83 538 в сентябре.

По официальным данным, опубликованным Монгольской туристической организацией 1 октября, за первые девять месяцев 2025 года Монголию посетили в общей сложности 690 000 туристов с иностранными паспортами.

За этот период Китай стал одним из крупнейших источников иностранных туристов в Монголии, за ним следуют Южная Корея и Россия.

По данным Национального статистического управления, более 150 000 туристов прибыли из Китайской Народной Республики, Республики Корея и Российской Федерации, более 20 000 — из Японии и Республики Казахстан, более 10 000 — из США, Республики Тайвань и Федеративной Республики Германия.

В настоящее время экономика Монголии по-прежнему в значительной степени зависит от экспорта минеральных ресурсов. Развитие туризма считается одним из приоритетов диверсификации экономики страны и повышения конкурентоспособности туристической отрасли в условиях глобальной конкуренции.

По данным Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи, правительство Монголии приняло решение продлить туристическую программу «Годы посещения Монголии» до 2028 года в целях содействия развитию четырехсезонного туризма в стране.

В 2024 году эта азиатская страна, не имеющая выхода к морю, привлекла в общей сложности 727 400 иностранных туристов, заработав в туристическом секторе $1.6 млрд.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения