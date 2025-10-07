Монголия экспортировала более 18 000 тонн мяса и мясных продуктов за первые 8 месяцев

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сообщило в субботу, что за первые восемь месяцев 2025 года экспортировало 18 100 тонн мяса и мясной продукции, что на 10.9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В заявлении министерства говорится, что доля баранины и козлятины составила 63 процента от общего объема экспорта.

За этот период большая часть мяса и мясной продукции была экспортирована в Китай, ОАЭ, Катар, Казахстан, Узбекистан и Вьетнам.

Животноводство является одним из основных секторов экономики Монголии, от него зависит почти 40 процентов кочевого населения страны.

Однако из-за суровой и продолжительной зимы большинство кочевых скотоводов Монголии ежегодно теряют скот, что приводит к сокращению их средств к существованию.

По данным Национального статистического управления, поголовье скота в Монголии на конец 2024 года составляло 57.6 млн голов.

