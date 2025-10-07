Монголия и КБО ООН будут активно сотрудничать в организации COP17

CentralAsia (MNG) - 2 октября 2025 года министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела телефонный разговор с Исполнительным секретарем Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) Ясмин Фуад. Об этом сообщается на странице МИД Монголии в E-Mongolia.

Министр иностранных дел и Исполнительный секретарь отметили, что подготовка к 17-й сессии Конференции сторон (COP17) КБО ООН, которая пройдет в Монголии с 17 по 28 августа 2026 года, идет успешно, выразив приверженность сотрудничеству в целях обогащения повестки дня и программы, а также успешной организации мероприятия высокого уровня.

Кроме того, обе стороны подчеркнули, что COP17, которая пройдет в Монголии, сыграет важную роль в продвижении глобальных дискуссий по проблеме засухи и защите интересов пастухов.

Ясмин Фуад, бывший министр окружающей среды Арабской Республики Египет, признанный на международном уровне эксперт в области экологической дипломатии и занимающая должность Исполнительного секретаря Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием с августа 2025 года.

