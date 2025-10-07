ТЭЦ № 5 в Улан-Баторе будет вырабатывать 300 МВт электроэнергии

CentralAsia (MNG) - В рамках 24 мегапроектов Улан-Батора в 20-м хороо района Баянгол на основе государственно-частного партнерства будет построена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) № 5 мощностью 340 Гкал/ч тепла и 300 МВт электроэнергии.

В качестве частного партнера для реализации проекта выбрана компания ООО Mitime International, которая заключила соглашения с юридической консалтинговой фирмой.

Ввод в эксплуатацию ТЭЦ-5 будет способствовать стабилизации цен на электроэнергию, росту внутреннего производства, созданию рабочих мест и устойчивому экономическому развитию. Станция будет обеспечивать теплом такие районы, как Таван Шар, 21-й микрорайон, жилой массив Хильчин, Баянхошуу, а также 3-й, 4-й и 1-й микрорайоны. Кроме того, она улучшит энергетическую инфраструктуру, модернизирует передающие и распределительные сети, повысит надежность электроснабжения и расширит пропускную способность сетей. Внедрение современных интеллектуальных энергетических технологий, как ожидается, ускорит технологические инновации в секторе и будет способствовать развитию чистой энергетики.

По мере роста населения Улан-Батора растёт и спрос на электроэнергию. Установленная мощность столичных тепловых электростанций в настоящее время составляет 1549 мегаватт, но пиковый спрос достигает 1636 мегаватт. Это на 315 мегаватт превышает возможности внутренней генерации, что обуславливает необходимость импорта электроэнергии по высокой цене.

