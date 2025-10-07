Монголия и Чили провели третьи политические консультации

CentralAsia (MNG) - Третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел (МИД) Монголии и Министерством иностранных дел Республики Чили состоялся в Сантьяго 3 октября 2025 года. Об этом сообщается на странице МИД Монголии в E-Mongolia.

В ходе встречи стороны обсудили итоги более чем 50-летних отношений и сотрудничества между Монголией и Чили и подтвердили приверженность наполнению двусторонних отношений существенным экономическим содержанием. Была подчеркнута важность расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, охрана окружающей среды и образование, а также укрепления договорно-правовой базы, регулирующей двусторонние отношения.

В этом контексте стороны обменялись мнениями по вопросам активизации сотрудничества с чилийским агентством по содействию экспорту «ProChile», расширения связей между торгово-промышленными палатами двух стран, а также изучения возможностей сотрудничества с чилийской государственной компанией «Codelco» в горнодобывающей сфере.

Как сообщает МИД, консультации прошли под сопредседательством Генерального директора Департамента Америки, Ближнего Востока и Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Монголии Ананда Амгалана и Генерального секретаря по внешней политике Министерства иностранных дел Республики Чили Родриго Ольсена Оливареса.

