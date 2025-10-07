Парламентские выборы в Сирии: Объявлены предварительные результаты

CentralAsia (CA) - Сирия опубликовала результаты своих первых парламентских выборов после свержения правительства бывшего президента Башара Асада, из которых следует, что большинство новых членов обновленной Народной ассамблеи — мусульмане-сунниты и мужчины, сообщает Al Jazeera.

Предполагается, что новый состав парламента будет работать до принятия новой постоянной Конституции и проведения всеобщих выборов.

Всего в ходе непрямых выборов в Народное собрание избираются 210 депутатов — избирательные коллегии выбирают две трети (140 человек), остальных парламентариев назначает временный президент Ахмед аш-Шараа.

Ссылаясь на соображения безопасности и политические причины, власти отложили голосование в трех провинциях, в том числе в Ракке и Хассеке, контролируемых курдами, а также Сувейде, где происходили столкновения между правительственными войсками и друзскими ополченцами.

В итоге в ходе голосования в выходные были избраны 119 членов парламента — 21 место в Народном собрании пока осталось вакантным. Еще 70 человек сирийский лидер планирует назначить в течение этой недели.

В новый состав парламента вошли шесть женщин. Ранее местный избирком заявлял, что женщины составляют 14% из более чем 1500 кандидатов.

10 мест получили представители религиозных и этнических меньшинств — среди них курды, христиане и двое алавитов.

Представитель избирательной комиссии Навар Неджме на пресс-конференции заявил, что лишь 4% из 119 избранных членов — женщины, отметив, что это число «не соответствует положению женщин в сирийском обществе и их роли в политической, экономической и социальной жизни».

Он также сказал, что среди победителей были только два христианина, назвав представительство «слабым, учитывая долю христиан в Сирии».

По словам Неджме, те кандидаты, которых должен назначить сирийский лидер, могли бы компенсировать недопредставленность некоторых слоев сирийского общества, но отверг любую систему квот для парламентариев.