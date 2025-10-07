Почти принял решение, – Трамп о поставках Tomahawk Украине

CentralAsia (CA) - Решение о поставках Украине американских ракет Tomahawk почти принято, заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Да, я почти принял решение, в значительной степени, если подумать. Да, я думаю, что хочу выяснить, что они с ним делают. Вы знаете, куда они их отправляют? Думаю, я должен задать этот вопрос», — ответил Трамп на вопрос журналистов, будут ли США поставлять ракеты Украине или продавать их НАТО и позволить им продавать их Украине.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет Трамп.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, включая дальнобойное.

Президент РФ Владимир Путин после выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение о поставке Киеву ракет Tomahawk, если оно будет принято, приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях с США.