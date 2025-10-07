В Монголии зафиксировано 6 лесных пожаров

CentralAsia (MNG) - 3 октября Главное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) сообщило о шести лесных пожарах в пяти аймаках: Булган, Дорнод, Хэнтий, Хубсугул и Сухбаатар — за последние сутки. По словам официальных лиц, четыре из них полностью потушены, тушение оставшихся двух продолжается.

Подробные отчёты свидетельствуют о том, что степные пожары в сомонах Тумэнцогт и Эрдэнэцагаан аймака Сухбаатар, сомоне Чулуунхороот аймака Дорнод и сомоне Хэрлэн аймака Хэнтий были успешно локализованы. Работы проводились местными подразделениями экстренного реагирования совместно с лесниками и волонтёрами из числа местного населения.

В настоящее время аварийно-спасательные службы ведут активную работу по тушению лесных пожаров в сомоне Хутаг-Өндөр аймака Булган и сомоне Галт аймака Хубсугул. Эти районы известны своей густой лесной растительностью, что затрудняет тушение пожаров и требует больших затрат ресурсов.

Власти вновь заявили, что этот период знаменует собой официальный «сезон пожарной опасности» в Монголии, как определено в Законе о лесе страны. Этот сезон длится с 20 сентября по 10 ноября каждого года. В это время засушливая погода и усиление ветра значительно повышают риск возникновения лесных пожаров в лесных и степных зонах.

ГУЧС опубликовало предупреждение об общественной безопасности, призывая граждан быть предельно осторожными при входе в лесные или травянистые местности. Настоятельно рекомендуется не разводить открытый огонь, включая костры и костры для приготовления пищи, а также избегать любых действий, которые могут представлять опасность возгорания, таких как сжигание отходов, курение вблизи сухой растительности или оставление стеклянных бутылок на солнце.

Лесные пожары не только представляют серьёзную угрозу для жизни и имущества, но и наносят значительный ущерб окружающей среде, включая уничтожение среды обитания диких животных и лесных ресурсов. В связи с продолжающимся пожароопасным сезоном власти внимательно следят за погодными условиями и сохраняют повышенную бдительность, чтобы оперативно реагировать на любые новые очаги возгораний.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения