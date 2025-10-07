В Индии 14 детей погибли после приема сиропа от кашля, полиция начала расследование

CentralAsia (CA) - Индийская полиция начала расследование по факту непредумышленного убийства как минимум 14 детей, погибших после употребления сиропа от кашля Coldrif, содержащего смертельно опасный токсин диэтиленгликоль. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным властей, большинство погибших были младше пяти лет и умерли от почечной недостаточности в сентябре. Анализы показали, что уровень диэтиленгликоля в препарате превышал допустимую норму в 500 раз. Этот токсин используется в антифризах, косметике и смазках, а при попадании в организм вызывает рвоту, боли и острое повреждение почек, способное привести к смерти.

Производитель сиропа, компания Sresan Pharma, стал главным фигурантом расследования. Полиция арестовала врача, который выписывал препарат детям. Федеральные власти Индии заявили, что рекомендуют аннулировать лицензию компании, а несколько штатов уже запретили продажу Coldrif.

В образцах, проверенных в двух штатах, содержание диэтиленгликоля составило 46–48% при допустимом уровне 0,1%, установленном ВОЗ и индийским регулятором.

Похожее вещество ранее обнаруживалось в индийских сиропах, ставших причиной смерти более 150 детей в Гамбии, Узбекистане, Камеруне и самой Индии за последние годы. Эти трагедии нанесли серьёзный удар по репутации страны как одного из крупнейших мировых производителей лекарств.

Согласно обвинению, Sresan Pharma и её должностные лица подозреваются в непредумышленном убийстве, фальсификации лекарств и нарушении закона о лекарствах и косметике. В случае признания вины им грозит пожизненное заключение.

Фармацевтическая промышленность Индии оценивается в 50 млрд долларов и уступает по объёму лишь США и Китаю. Однако трагедия с Coldrif вновь поставила под сомнение качество и контроль безопасности препаратов на внутреннем рынке, на который не распространяются более строгие экспортные правила, пишет издание.