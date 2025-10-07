экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Грузии заявил о пятой за четыре года попытке революции в стране

CentralAsia (CA) -  Оппозиция предприняла пятую за четыре года попытку устроить в Грузии революцию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его словам, в этот раз она была «поддержана извне», передает «Рустави 2».

«Мы не можем ждать шестой и седьмой попыток — кто бы ни был причастен к насилию, кто бы ни штурмовал президентскую резиденцию, все ответят перед законом»,— сказал Кобахидзе. Он добавил, что правоохранители проводят операцию по установлению причастных к беспорядкам в день выборов.

4 октября в Тбилиси прошли масштабные протесты в день выборов в органы местного самоуправления. Несколько митингующих проникли на территорию резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Правоохранительные органы установили 15 человек, подозреваемых в попытках свержения власти во время протестов. 13 из них задержаны, сообщили в МВД.

