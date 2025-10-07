ВОЗ: 100 млн человек в мире, в том числе 15 млн подростков, курят электронные сигареты

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что сейчас в мире около 100 млн человек, в том числе 15 млн подростков, курят электронные сигареты. Это, по мнению экспертов ВОЗ, может привести к «новой волне никотиновой зависимости» на планете.

В новом, опубликованном 6 октября докладе ВОЗ впервые приблизительно оценила число курильщиков электронных сигарет, или вейпов, среди подростков в возрасте от 13 до 15 лет — как минимум 15 млн.

Среди взрослых курильщиков, то есть, в определении этого доклада ВОЗ, среди людей в возрасте от 15 лет и старше электронные сигареты курят по меньшей мере 86 млн человек. Это 1,9% взрослого населения Земли в целом, или 2,3% мужчин и 1,5% женщин. Большинство курильщиков вейпа живут в благополучных странах Америки и Европы — там их почти 5% взрослого населения.

ВОЗ не поясняет в своем докладе, изменилась ли доля курильщиков вейпов по сравнению с предыдущими оценками — этого сделать не позволяет методика расчетов. Эти оценки сделаны на основе данных за 2014–2024 годы, поступившие из 85 стран, где живут три четверти населения Земли. Таким образом, 109 стран и четверть населения планеты в этом исследовании не учтены.

ВОЗ напоминает, что в последние годы многие страны начали бороться с вейпингом среди детей, но 62 страны еще не приняли никаких мер, а в 74 государствах не установлен минимальный возраст покупки вейпов.

«Электронные сигареты подхлестывают новую волну никотиновой зависимости. Их рекламируют как нечто снижающее вред от курения, но на самом деле они подсаживают детей на никотин в более раннем возрасте и угрожают свести на нет десятилетия прогресса [в борьбе с курением]», — заявил директор подразделения ВОЗ Этьен Круг.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус говорит, что эта борьба помогла миллионам людей бросить или не начать курить, но табачная промышленность находит новые ходы.

«Табачная промышленность сопротивляется и вводит новые никотиновые продукты, агрессивно рекламируя их среди молодежи. Государствам мира нужно сильнее и решительнее вводить зарекомендовавшие себя меры контроля», — заявил Гебрейесус.

Употребление табака — курительного, жевательного и нюхательного — в мире, по оценке ВОЗ, снизилось с 1,38 млрд человек в 2000 году до 1,2 млрд в 2024.

Среди женщин доля курящих упала с 11% в 2010 году до 6,6% в 2024-м. Среди мужчин — с 41,4% в 2010 до 32,5% в 2024-м.

Тем не менее в мире сейчас все еще курит или иным способом употребляет табак каждый пятый взрослый.

Курение табака увеличивает риск многих заболеваний, в том числе рака.