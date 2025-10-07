Казахстан увеличит поставки нефти в Германию

Нефтегазовые разработки в Карачганаке, Казахстан

CentralAsia (KZ) - Казахстанская компания «КазМунайГаз» (КМГ) и немецкая Rosneft Deutschland GmbH договорились о продлении действующего контракта на поставку нефти в Германию до конца 2026 года. Согласно обновленным условиям, объем ежемесячных поставок вырастет со 100 до 130 тысяч тонн. Это следует из пресс-релиза, опубликованного КМГ во вторник, 7 октября.

Согласно условиям соглашения, нефть будет поступать из ресурсов компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». Она добывает нефть в Западно-Казахстанской области на границе с РФ. В КМГ добавили, что с 2024 года часть нефти для поставок в Германию также поступает с месторождения Кашаган в Каспийском море, а с 2025 года - с месторождения Тенгиз на Каспии.

Решение о продлении контракта и увеличении объема поставок принято по итогам переговоров между главами «КазМунайГаза» и Rosneft Deutschland Асхатом Хасеновым и Йоханнесом Бремером (Johannes Bremer). Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии энергетического партнерства.

Поставки казахстанской нефти на НПЗ в германском Шведте начались в 2023 году. Они идут по трубопроводу «Дружба» через Россию, Беларусь и Польшу. За девять месяцев 2025 года объем поставок из Казахстана на завод в Шведте составил около 1,5 млн тонн.

