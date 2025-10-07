экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число погибших после обрушения школы в Индонезии возросло до 67

CentralAsia (CA) -  В Индонезии завершились поиски жертв под завалами обрушившейся исламской школы-интерната на острове Ява, сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Число погибших увеличилось до 67.

Поисково-спасательная операция длилась девять дней. Всего эвакуировали 171 человека. Спасатели расчистили все завалы и осмотрели территорию. Буди Ираван, заместитель главы Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, заявил, что вероятность найти еще тела погибших крайне мала.

ЧП произошло 29 сентября. В исламской школе-интернате Аль-Хозини проводили ремонт бетонной крыши. Предположительно, столбы фундамента в молитвенном зале не выдержали веса бетона, и здание обрушилось. Как сообщила полиция, к двухэтажному зданию были без разрешения пристроены два этажа. В школе находились сотни учеников — в основном мальчики 12-19 лет.

