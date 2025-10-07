Нобелевскую премию по физике дали «за открытие квантового туннелирования на макроуровне»

CentralAsia (CA) - Нобелевский комитет объявил лауреатов премии в области физики. Награду получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие квантового туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи».

Лауреаты провели эксперименты с электрической схемой на чипе, продемонстрировав как квантовое туннелирование, так и квантованные уровни энергии в системе, достаточно большой для удержания в руках. В 1984-1985 годах ученые использовали сверхпроводящие компоненты, разделенные тонким слоем непроводящего материала. Созданная система вела себя как единая частица, заполняющая всю схему, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Эксперимент показал, что система способна преодолевать энергетический барьер через квантовое туннелирование, что обнаруживается по появлению напряжения. Также было доказано, что система поглощает и излучает энергию строго определенными порциями, как предсказывает квантовая механика. Это открытие создало основу для развития квантовых компьютеров, квантовой криптографии и сенсоров нового поколения.

В 2024 году Нобелевская премия по физике была присуждена американцу Джону Хопфилду и британцу Джеффри Хинтону за исследования в области машинного обучения с помощью нейросетей.

Первые обладатели нобелевских премий за 2025 год стали известны 6 октября. Премию в области медицины и физиологии получили Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи «за исследование периферической иммунологической толерантности».

8 октября объявят нобелевских лауреатов по химии. 9 октября назовут обладателя премии по литературе, а 10 октября в Осло — лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 13 октября.