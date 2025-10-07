Пока Франция сталкивается с политическими потрясениями, Макрон загнан в угол, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Краткая и несчастливая история последнего французского правительства, единственным достижением которого стал рекорд по краткости срока пребывания у власти, представляет собой хронику предсказанной катастрофы, пишет The New York Times.

Себастьен Лекорню, который в понедельник ушел в отставку после 28 дней на посту премьер-министра, обещал «разрыв» с политикой ряда недолговечных правительств, но сам был воплощением преемственности и упорного стремления президента Эммануэля Макрона оставаться верным своему правоцентристскому ближнему окружению.

Это может сработать, когда президент контролирует парламент. У Макрона этого нет. Национальная ассамблея, или нижняя палата парламента, расколота на три фракции: националистически правые Марин Ле Пен, левые и крайне левые, наиболее активно представленные Жан-Люком Меланшоном, и ослабевший центр, лояльность которого к ограниченному сроку полномочий Макрону постепенно тает.

Результатом стали пять правительств за последние 21 месяц и хаос. Стабильная Италия премьер-министра Джорджии Мелони торжествует.

Когда после недель консультаций Лекорню представил в воскресенье вечером свой новый кабинет, он оказался лишь неуклюжим переосмыслением старого. Включение в состав Брюно Ле Мэра, бывшего министра финансов, которого многие обвиняют в росте французского долга до 4 триллионов долларов за семь лет его пребывания у власти, было равносильно провокации. Это правительство, будучи мертворождённым, просуществовало 836 минут.

Что теперь? Макрон объявил в понедельник вечером, что попросил Лекорню остаться на 48 часов в качестве исполняющего обязанности, чтобы попытаться найти «платформу действий и стабильности для страны». Лекорню согласился, заявив, что сообщит президенту, возможно ли это к тому времени.

«Мы танцуем на руинах наших институтов», — заявил радиостанции RMC известный политический аналитик и писатель Ален Дюамель . «Если господин Макрон уйдёт в отставку, это будет означать конец Пятой республики».

Мало кто ожидает, что Макрон уйдёт, и он не обязан это делать, но ему пришлось выбирать наименее дурной из множества неприятных вариантов. Нынешнее воплощение Пятой республики больше всего напоминает агонию Четвёртой республики, когда хроническая нестабильность в парламенте и правительстве вынудила Шарля де Голля в 1958 году разработать конституцию, в которой президентская власть была сосредоточена в узких рамках.

Макрон по-прежнему обладает значительными полномочиями, но, похоже, загнан в угол, по крайней мере, если Лекорню потерпит неудачу в своей последней отчаянной попытке. Он может распустить парламент, что, вероятно, приведёт к росту поддержки Ле Пен и её партии на следующих выборах. Он может сделать то, от чего отказывался, и поручить левоцентристскому политику сформировать правительство. Или же он может выбрать тот же путь и надеяться на чудо иного результата.

«Мы исчерпали все возможности формирования стабильного правительства в этом парламенте», — заявила в интервью Анн-Шарлен Беззина, старший преподаватель публичного права Руанского университета. «Поэтому наилучшее решение — это выборы и роспуск парламента, которые, по крайней мере, прояснят волю народа».

Крайне правые и левые в нынешнем Национальном собрании сходятся лишь в необходимости не только косметических изменений во Франции, но и в яростной враждебности к Макрону, чья видная роль на мировой арене сопровождалась разрушением политической базы внутри страны. Франция всё больше напоминает Соединённые Штаты 2016 года, когда люди в отчаянии разводили руками и выбирали любые перемены в лице Дональда Трампа.

Макрон «более чем когда-либо полностью отрицает политическую ситуацию», — заявил Венсан Мартиньи, профессор политологии Университета Лазурного берега в Ницце. «Таким образом, мы находимся в полном тупике».

Макрон, оставшийся непопулярным после более чем восьми лет пребывания у власти и за 18 месяцев до конца президентских полномочий, находится под постоянным давлением со стороны крайне левых, требующих отставки, и крайне правых, требующих проведения парламентских выборов.

«Восстановление стабильности невозможно без возвращения к голосованию и роспуска Национальной ассамблеи», — заявил в понедельник тележурналистам Джордан Барделла, популярный молодой протеже Ле Пен.

Их антииммигрантская партия «Национальное объединение» и её союзники в настоящее время занимают 138 мест в Национальной ассамблее, насчитывающей 577 мест. Для получения абсолютного большинства в 289 мест ей потребуется более чем удвоить этот показатель – маловероятный, но не невозможный исход. Даже если этого количества мест не будет, партия могла бы объединить усилия с крайне левыми и добиться отмены непопулярного законопроекта 2023 года, продвинутого Макроном, который повысил пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Однако сохранение тупиковой ситуации, даже после новых выборов, столь же вероятно, как и любой другой результат, а отмена пенсионного закона, по-видимому, будет равносильна политическому безумию, когда дефицит бюджета Франции стремительно растёт.

В прощальном заявлении Лекорну отметил, что «политические партии продолжают занимать позиции, как будто у них абсолютное большинство в Национальной ассамблее», и выразил сожаление по поводу отсутствия духа компромисса. Ответственность за нынешнее бедственное положение Франции лежит далеко не только на Макроне.

Основная проблема заключается в том, что на протяжении десятилетий Пятая республика функционировала либо при явном большинстве в парламенте, поддерживающем президента, как во время первого срока Макрона, либо при явном большинстве, выступающем против президента, как в период, когда Жак Ширак был правоцентристским президентом, а Лионель Жоспен — премьер-министром-социалистом с 1997 по 2002 год. С раздробленным парламентом это не сработает.

В этом смысле нынешний кризис носит не только политический, но и конституционный характер. Как он будет разрешён, пока неясно. Лекорню заявил, что «страна всегда должна быть важнее партии», но всё больше французов, похоже, считают, что ставить страну выше партии означает подрыв системы.