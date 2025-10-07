Обзор «Медузы»: ВСУ остановили самый глубокий прорыв российской армии в Донбассе — но ценой ослабления обороны на других участках фронта

ВСУ удалось притормозить наступление российской армии в центре Донбасса. Однако за это пришлось заплатить высокую цену: в августе к месту прорыва ВС РФ между Покровском и Константиновкой («Добропольский прорыв») украинское командование перебросило крупные силы с других направлений; теперь на части из этих направлений оборона ВСУ просела. Об этом пишет издание «Медуза» в своем обзоре.

Так, российские войска продвинулись в сторону Славянска по обоим берегам реки Северский Донец, захватив Кременские леса, которые ВСУ успешно обороняли с осени 2022 года. Другая российская группировка почти беспрепятственно движется на запад вдоль границы Днепропетровской и Запорожской областей. И это не считая кризисов украинской обороны меньшего масштаба — к югу от Запорожья, у Орехова в той же Запорожской области, в Купянске на востоке Харьковской области.

«Добропольский прорыв»

Ситуация на фронте между Покровском и Константиновкой за последние недели немного прояснилась. Если в августе и в начале сентября было опубликовано всего несколько видео из этого района (в основном с украинскими контратаками против просочившихся глубоко в тыл ВСУ российских подразделений), то теперь по геолоцированным видео можно составить полную хронологию этой операции и оценить очертания нынешней линии фронта (это по-прежнему сложно сделать из-за того, что в реальности сплошная линия просто отсутствует).

В начале августа российские подразделения 51-й армии относительно малыми силами проникли на 20 километров вглубь украинской обороны (правильнее было бы назвать ее «завесой») между Заповедным (бывшей Никаноровкой) и Владимировкой и достигли дороги Доброполье — Краматорск. Также ВС РФ были замечены на северо-восточных окраинах Доброполья.

В середине августа ВСУ подтянули к Доброполью резервы с различных направлений (в основном из Сумской области, но также из-под Купянска, Часова Яра, с востока Днепропетровской области). Это позволило оттеснить ВС РФ от дороги Доброполье — Краматорск. Но попытка срезать весь созданный ВС РФ выступ у его основания (ударами по Заповедному, Новоторецкому на западном фланге и по Панковке на восточном) не удалась.

ВС РФ также подтянули резервы на это направление. Во-первых, 51-я армия, до того явно сосредоточившая основные силы к востоку от Покровска (район города Родинского), а не на добропольском направлении, направила дополнительные силы к горловине своего прорыва. Во-вторых, часть сил 20-й мотострелковой дивизии, наступавшей до того на Константиновку с юго-запада, были переброшены восточнее — вплоть до Новоторецкого, куда прорвались подразделения ВСУ. Наконец, в сентябре в район прорыва под Добропольем из Сумской области и резерва прибыли как минимум четыре бригады морской пехоты.

К началу октября ВС РФ, вероятно, удалось стабилизировать ситуацию в основании прорыва: украинской стороной были опубликованы видео, в которых ВС РФ находятся в Дорожном к западу от Заповедного, а также в Новом Шахово далее к северу. Впрочем, украинские источники настаивают, что ВСУ вновь контратаковали и заняли и Дорожное, и Новое Шахово (визуальных подтверждений этому нет; как и тому, что ВСУ смогли освободить Заповедное). На восточном фланге бригады морской пехоты подошли к Шахово и Софиевке. В случае если эти села будут захвачены, угроза с флангов для 51-й армии будет устранена.

На острие прорыва, судя по опубликованным видео, российские войска продолжают удерживать позиции в районе Кучерова Яра, Золотого Колодезя и Вольного.

Сомнительно, что российские войска, даже после полной стабилизации ситуации, смогут продолжить наступление на Доброполье или Краматорск. Этому мешают сложности с логистикой. ВС РФ не контролируют дороги и крупные населенные пункты, что не позволяет им безопасно накапливать силы в ближнем тылу и скрываться от ударов дронов.

Отчасти ситуацию для российских сил мог бы улучшить захват Шахово и Софиевки, но без оккупации Покровска и/или Константиновки продвинуться до Краматорска вряд ли получится.

Весь юг Покровска остается «серой зоной». Российские военные по разрушенным кварталам добираются даже до центра, но закрепиться в городе не могут.

ВС РФ, наступающие от Торецка и Часова Яра, вышли на юго-западную окраину Константиновки. Кроме того, Минобороны России утверждает, что к северу от Часова Яра российские войска глубоко вклинились в оборону ВСУ и чуть ли не охватили Константиновку с севера. Визуальных подтверждений этому нет.

Северский Донец

Российские войска после нескольких лет боев захватили Кременские леса — огромное лесничество на северном берегу реки Северский Донец. Это стало возможным из-за двух прорывов: по южному берегу реки от Белогоровки на Серебрянку и далее на Дроновку; и вдоль северного притока Северского Донца — речки Черный Жеребец — через Торское на Ямполь. Войска из лесничества, вероятно, отошли через Дроновку на противоположный берег Северского Донца.

К концу сентября ВС РФ оттеснили ВСУ от соседнего с Торским поселка Заречное, после чего смогли пробиться к Ямполю и захватили часть поселка.

На противоположном берегу Северского Донца российские войска подошли к Дроновке и северным окраинам города Северска. Одновременно ВС РФ начали крупное наступление на Северск с востока и юга, где захватили часть поселка Выемка, а также села Федоровка и (частично) Переездное.

Наступление на Северском Донце угрожает ВСУ потерей Северска (находится в низине; ВС РФ занимают высоты к востоку и северу) и города Лимана — крупного узла дорог на северном берегу реки.

Лиман уже почти отрезан: российские войска заняли село Шандриголово к северо-западу от Лимана, подойдя к дороге Лиман — Изюм; дорога на Северск отрезана в районе Ямполя. Единственным путем снабжения Лимана остаются переправы через Северский Донец у Райгородка (окраина Славянска). При этом стационарные железнодорожный и автомобильный мосты разрушены, а паромная переправа подвергается ударам российской авиации. Снабжать крупную группировку войск на северном берегу будет трудно.

Но наличие реки в ближнем тылу группировки ВСУ имеет не только минусы, но и плюсы: ВС РФ можно будет надолго остановить на северном берегу, так что непосредственной угрозы Славянску даже в случае падения Лимана нет. Впрочем, в случае оккупации ВС РФ Северска российские войска получат возможность продолжить наступление вдоль южного берега.

Российское наступление на Лиман раздробило силы действующей на этом направлении украинской группировки (3-й армейский корпус, ранее — тактическая группа «Кременная»). 3-я штурмовая бригада и другие силы корпуса оказались отрезаны от войск, обороняющих Лиман. Но несмотря на это, 3-я штурмовая бригада пытается помочь обороне города. Для этого они атакуют северный фланг российской группировки. ВСУ удалось освободить село Редкодуб, но пробиться дальше в тыл войскам, штурмующим Шандриголово в 10 километрах южнее, они пока не смогли.

Днепропетровская область

Российские войска получили пополнение не только на участке прорыва под Добропольем, но и южнее Покровска — на стыке границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Тут ВС РФ наступают южнее реки Волчьей в направлении дороги Гуляйполе (укрепленный город и узел дорог в Запорожской области) — поселок Покровское (важный логистический центр ВСУ). На южный берег Волчьей российское командование перебросило части 90-й танковой дивизии (группировка «Центр»), которая ранее действовала на северном берегу. Высвободившиеся подразделения группировки «Восток» усилили войска, наступающие в сторону Гуляйполя.

Оборона ВСУ на этом участке, после отправки нескольких соединений в район Доброполья, носит «мобильный» характер: украинские силы не имеют возможности создать прочный сплошной фронт и пытаются замедлить российское наступление контратаками.

Несмотря на то, что ВСУ несколько удалось на время освободить некоторые населенные пункты, за месяц на разных участках ВС РФ продвинулись на 12–17 километров. От захваченного российскими войсками центра села Вербовое до дороги Гуляйполе — Покровское остается около 10 километров. Украинские источники утверждают, что Вербовое было отбито ВСУ в результате контратаки, но визуальных подтверждений этому нет.

Кроме того, войска 90-й танковой дивизии форсировали Волчью у Ивановки и теперь угрожают начать наступление в северном направлении на Новопавловку, что угрожает кризисом силам ВСУ, обороняющимся к западу от Покровска.

Запорожская область

Кроме опасности для Гуляйполя со стороны надвигающихся с востока войск, в Запорожской области оборона ВСУ имеет и другие проблемы.

ВС РФ возобновили наступление на город Орехов (был главной тыловой базой ВСУ во время украинского наступления летом 2023 года). Российские войска продвигаются к городу с юга (со стороны руин села Работино) и с востока (через Малую Токмачку).

Западнее ВС РФ усиливают нажим вдоль Днепра (точнее, вдоль бывшего берега Каховского водохранилища, которое перестало существовать после взрыва плотины в 2023 году). Российские войска сначала захватили поселок Каменское, а в последний месяц заняли южные части поселка Степногорск и села Приморское. В случае если они выйдут к реке Конке на севере Приморского, российские операторы малых дронов-камикадзе получат возможность атаковать сам город Запорожье.

