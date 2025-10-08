Монгольская школьница завоевала бронзу на олимпиаде по химии в Индонезии

CentralAsia (MNG) -
Международная олимпиада по прикладной химии (IAChO) 2025 проходила с 25 по 28 сентября 2025 года в Бандунге, Индонезия.
Ученица 12 класса ЭНХЖИН Б средней школы САНТ завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по прикладной химии, которая проходила в отеле Savoy Homann в Бандунге, Индонезия.
В олимпиаде приняли участие 92 представителя из 9 стран, которые были отобраны по итогам проведения двух онлайн-олимпиад.
Учащиеся, принимающие участие в конкурсе, проверили свои навыки и творческие способности при решении задач по химии, что может способствовать развитию позитивного отношения, в частности критического мышления и научного обоснования, посредством решения сложных химических задач.
Международная олимпиада по прикладной химии (IAChO) проводится ежегодно Индонезийской научной ассоциацией с целью повышения способностей учащихся в области естественных наук, особенно химии, а также развития критического мышления и навыков решения проблем посредством решения актуальных академических задач.
источник: MiddleAsianNews