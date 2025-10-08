Монгольские ученики блистали на Международной олимпиаде по английскому языку

CentralAsia (MNG) -
В Ассизи (Италия) прошел МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ этап Международной олимпиады по английскому языку «HIPPO – 2025».
В этом году в олимпиаде приняли участие 93 224 школьника из 73 стран, и 317 участников прошли в этап WORLD FINAL. Монголию представляли 19 школьников, завоевавших 1 золотую, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль и 1 награду лучшего участника.
Ученик школы «Сант» ДӨЛГӨӨНХЭРЛЭН Бямбадорж занял 1-е место в категории HIPPO 4
Ученица школы «Оргил» НОМИУЛИН Мөнхбаатар заняла 2-е место в категории HIPPO 3.
Ученица школы «Гурван Тамир» МИШЭЭЛ Зоригт, заняла 2 место в категории HIPPO S4.
Ученица школы «Хобби» НАНДИН Галт, заняла 3 место в категории Hippo S1.
Также в конкурсе HIPPO PIONEER, организованном впервые в этом году, победителем и лучшим участником был признан ученик школы «Эрдмийн сан», ХАНГАЙ Гандолгор.
HIPPO English Language Olympiad — это престижное международное соревнование для детей от 6 до 19 лет, которое ежегодно объединяет десятки тысяч участников из 70 стран мира. Организаторами являются Глобальная ассоциация HIPPO (Италия) и Gatehouse Awards (Великобритания), что гарантирует высокий уровень подготовки и международное признание.
Почему это важно и полезно для вашего ребенка?
Участие в олимпиаде — международный опыт! Ребята соревнуются с учениками из разных стран и получают ценный опыт в формате международных экзаменов.
Прокачка английского языка: Олимпиада помогает развить все навыки: чтение, письмо, аудирование и говорение. Это не просто соревнование, а возможность подтянуть язык на новый уровень.
Международные сертификаты: Каждый участник получает сертификат на каждом этапе, а победители — международные награды. Отличное достижение для портфолио и личного роста!
Baby Hippo: 7 лет (1 класс)
Little Hippo: 8-9 лет (2-3 класс)
Hippo 1: 10-11 лет (4-5 класс)
Hippo 2: 12 лет (6 класс)
Hippo 3: 13-14 лет (7-8 класс)
Hippo 4: 15-16 лет (9-10 класс)
Hippo 5: 17+ лет (11 класс)
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews