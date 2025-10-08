АО «Эрдэнэс Тавантолгой» впервые в своей истории начало продажи угля вглубь китайского рынка

6 октября 2025 года АО «Эрдэнэс Тавантолгой» впервые успешно осуществило торги 6.4 тыс. тонн обогащенного коксующегося угля через Монгольскую фондовую биржу с условиями поставки в порт Цаофэйдянь, Китай.

Ранее Монголия экспортировала уголь через порты Гашуунсухайт—Ганцмод, Ханги—Мандал и Шивээхурэн—Сэхэ, но на этот раз она открывает новый экспортный маршрут и начинает торговлю с условием доставки его в глубь китайского рынка, а именно в порт Цаофэйдянь, который используется для сообщения с третьими странами. Это дает возможность продавать уголь на рынках третьих стран.

Цаофэйдянь — зона экономического развития, созданная путем мелиорации земель в Бохайском заливе, расположенная в одноимённом районе Таншань, провинция Хэбэй, Китай.

Остров находится в 200 км от Пекина, его площадь составляет 60 км2, и в 2005 году он был включен в список пилотных зон по развитию экономики переработки отходов/циркулярной экономики (промышленной экологии) в Китае.

Порт Таншаня входит в сотню крупнейших контейнерных портов мира. Этот порт является важными воротами, соединяющими северные и северо-западные регионы Китая с более чем 110 портами в 70 странах Тихого океана.

Поставки угольной продукции в этот порт важны для увеличения круга потребителей монгольского угля, расширения рынка сбыта и приближения к конечным потребителям.

По данным портового управления, грузооборот порта Таншань в первой половине 2025 года достиг 433.56 млн тонн, что на 0.75% больше в годовом исчислении. Общий грузооборот портов провинции в 2024 году достиг рекордного уровня в 1.405 млрд тонн, что на 3.2% больше, чем годом ранее.

В первой сделке, которая должна была быть доставлена ​​в порт Цаофэйдянь в Китае, приняли участие четыре участника, которые приобрели одну тонну угля за $165.6, успешно продав 6.4 тыс. тонн угля на общую сумму $1.1 млн.

