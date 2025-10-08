Монголия подтверждает приверженность гражданскому пространству в Совете ООН

В ходе 60-й сессии Совета ООН по правам человека д-р Сунжид Дугар, главный комиссар Национальной комиссии по правам человека Монголии (НКПЧМ), приняла участие в параллельном мероприятии «Укрепление гражданского пространства: роль национальных институтов по правам человека», поделившись опытом Монголии в защите гражданских свобод.

Доктор Сунжид Дугар отметила прогресс Монголии в области гражданских и политических прав на политическом уровне, но отметила серьёзные проблемы в их реализации. Ссылаясь на 22-й доклад Комиссии по правам человека, она призвала к пересмотру законов, регулирующих свободу прессы и мирные собрания. В ответ на это парламент создал рабочую группу для выполнения рекомендаций комиссии.

д-р Сунжид Дугар

С 2020 по 2023 год по всей стране было запланировано более 730 собраний. НКПЧ внимательно следила за их проведением и представляла доклады о нарушениях прав человека. Монголия также стала первой азиатской страной, принявшей в 2021 году закон о правозащитниках. С тех пор было рассмотрено 130 жалоб, и властям было дано несколько рекомендаций.

Несмотря на достигнутый прогресс, пробелы сохраняются. Также она сообщила, что, хотя 13 заявителей должны были быть помещены под защиту, шесть заявителей отказались от размещения под защитой по собственному желанию. Трое заявителей были помещены в следственные изоляторы, а остальным защита не была предоставлена ​​из-за отсутствия убежища в районе их проживания, а также потому, что они были иностранными гражданами и им срочно требовалось вернуться на родину. Г-жа Сунжид подчеркнула насущную необходимость создания независимого механизма защиты свидетелей и потерпевших, усиления правовых гарантий для лиц, сообщающих о нарушениях, и более эффективного применения действующего законодательства.

Она также отметила исследования, посвященные положению правозащитников, включая представителей гражданского общества, журналистов и юристов, результаты которых были представлены парламенту в недавних докладах о правах человека. В заключение г-жа Сунжид Дугар подтвердила приверженность НКПЧМ резолюции 59/10 Совета по правам человека о пространстве для гражданского общества и укреплении сотрудничества с международным сообществом.

в центре: Фолькер Тюрк

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил: «Образование в области прав человека — один из важнейших инструментов и инвестиций, которые мы имеем для продвижения свободы, защиты людей от дискриминации и укрепления сплоченности.

Я приветствую приверженность и прогресс некоторых государств-членов.

От арабского региона до Гайаны, Монголии и Южной Африки мы поддерживаем усилия по разработке учебных программ в области прав человека, расширению возможностей для молодежи и поощрению гражданской активности».

Татар С.Майдар

