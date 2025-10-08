Сингапур заключил соглашение с Монголией о сокращении выбросов углерода

Грейс Фу и Батбаатар Бат подписали 6 октября соглашение о торговле квотами на выбросы углерода.

Страна, где находятся одни из самых обширных в мире умеренных лугов, стала последней страной, заключившей с Сингапуром соглашение о торговле квотами на выбросы углерода.

Этот пакт с Монголией стал десятым подобным соглашением, заключенным Республикой с конца 2023 года.

Двустороннее соглашение позволяет правительству Сингапура и компаниям, подлежащим уплате налога на выбросы углерода, покупать у Монголии соответствующие квоты на выбросы углерода, чтобы компенсировать часть своих выбросов, вызывающих потепление планеты.

Соглашение, получившее название соглашения о реализации, было подписано 6 октября министром устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу и министром окружающей среды и изменения климата Монголии Батбаатаром Батом.

Г-жа Фу, которая также является министром по торговым отношениям, заявила, что подписание соглашения ознаменовало 55-ю годовщину установления дипломатических отношений между Сингапуром и Монголией.

«Это отражает наше общее стремление построить устойчивое будущее с низким уровнем выбросов углерода и сигнализирует о нашей приверженности совместной работе по реализации значимых мер по борьбе с изменением климата и открытию путей к устойчивому развитию», — добавила она.

Министр Батбаатар заявил, что эта инициатива проложит путь к новой модели международного сотрудничества, которая принесет пользу как людям, так и планете.

«Это партнерство не только будет способствовать переходу Монголии к зеленому и устойчивому развитию, но и будет способствовать достижению целей глобальной климатической нейтральности», — сказал он.

Соглашение от 6 октября также подписали заместитель премьер-министра, министр торговли и промышленности Ган Ким Ён и первый заместитель премьер-министра, министр экономики и развития Монголии Учрал Ням-Осор.

Аналогичные соглашения с Сингапуром имеют еще девять стран: Бутан, Чили, Гана, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Парагвай, Руанда, Таиланд и Вьетнам.

Соглашение о реализации — это юридически обязывающий документ, регулирующий международную передачу углеродных кредитов между двумя странами.

Это соответствует Парижскому соглашению — международному договору, принятому 195 сторонами для ограничения глобального потепления, — которое позволяет странам покупать углеродные кредиты, произведенные в других юрисдикциях, для достижения внутренних целей по сокращению выбросов.

В Сингапуре кредиты, используемые для компенсации национальных выбросов, могут быть приобретены только у проектов в странах, с которыми у Республики имеются соглашения о реализации.

Компании, подлежащие уплате налога на выбросы углерода, также могут приобрести кредиты, чтобы компенсировать до 5 процентов своего счета за уплату налога на выбросы углерода.

Один углеродный кредит представляет собой одну тонну углекислого газа, выбросы которой либо предотвращены, либо удалены из атмосферы.

Сингапур подсчитал, что с 2021 по 2030 год страна будет использовать высококачественные углеродные кредиты для компенсации около 2.5 млн тонн выбросов в год.

Ключевым элементом соглашения о реализации является предотвращение двойного учета — ситуации, когда и покупатель, и принимающая страна засчитывают одни и те же сокращения или устранения выбросов в счет своих собственных целевых показателей.

В рамках таких соглашений принимающая страна должна согласиться сделать «соответствующую корректировку», чтобы вернуть проданные выбросы в свой национальный кадастр.

Министерство торговли и промышленности Сингапура заявило, что в рамках сотрудничества средства будут направлены на проекты по сокращению выбросов углерода в Монголии.

«Проекты по сокращению выбросов углерода, разрешенные в рамках настоящего соглашения о реализации, будут способствовать устойчивому развитию и принесут ощутимые выгоды местным сообществам, такие как создание рабочих мест, улучшение доступа к чистой воде, повышение энергетической безопасности и сокращение загрязнения окружающей среды», — заявили в министерстве Сингапура.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

