Монгольские кашемировые предприятия укрепляют сотрудничество с Международной организацией труда

CentralAsia (MNG) -
Программа Международной организации труда (МОТ) «Устойчивые, конкурентоспособные и ответственные предприятия» (SCORE), реализуемая в рамках Проекта содействия занятости молодежи (YEPP), провела свой первый семинар по итогам 18 сентября 2025 года. Мероприятие ознаменовало успешное завершение Модуля 1: Сотрудничество на рабочих местах, в ходе которого были отмечены ощутимые улучшения, достигнутые участвующими предприятиями в секторе производства кашемира за последние три месяца.
Программа SCORE, запущенная в Монголии в начале этого года, направлена на повышение производительности и улучшение условий труда на пяти выбранных предприятиях. Эти предприятия – Goyol Cashmere, Khanbogd Cashmere, Evseg Cashmere, Capra D'Oro Cashmere и Blue Sky Cashmere – сообщили о значительных достижениях в результате реализации Модуля 1.
Среди основных улучшений:
-
Повышение эффективности использования пространства: реорганизовано 50% рабочего пространства, что позволило эффективнее использовать рабочие зоны и увеличить вместимость рабочих мест.
-
Более эффективное принятие решений: руководство теперь может принимать более обоснованные решения, основываясь на предложениях сотрудников.
-
Инклюзивные практики на рабочем месте: сотрудники начали изучать язык жестов, что повышает моральный дух и сокращает коммуникативные пробелы для сотрудников с ограниченными возможностями.
Кроме того, они улучшили организацию рабочего места с помощью 5S и Kaizen, а также приняли структурированные схемы подачи предложений работникам.
«Сотрудники — самый ценный актив любого предприятия. Признание их вклада и активное вовлечение в процесс принятия решений — основа успешного сотрудничества на рабочем месте», — отметила г-жа Алтанцэцэг Дугэр, исполнительный директор Монгольской ассоциации шерсти и кашемира.
Эти результаты демонстрируют, как программа SCORE может помочь молодым работникам внести свой вклад в развитие предприятия, одновременно улучшая взаимодействие между руководителями и сотрудниками. Некоторые предприятия уже отмечают первые улучшения в производительности и корпоративной культуре.
В течение следующих двух месяцев пять предприятий продолжат внедрение Модуля 2: Повышение качества и Модуля 4: Управление персоналом, которые предоставят практические инструменты для укрепления систем управления персоналом и формирования культуры качества. Эти модули также помогут предприятиям лучше понимать потребности клиентов и постоянно совершенствовать свои продукты и услуги.
В рамках программы YEPP, финансируемой правительством Республики Корея через Программу партнерства МОТ/Корея, реализуется программа МОТ SCORE в сотрудничестве с Министерством семьи, труда и социальной защиты, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Ассоциацией шерсти и кашемира Монголии и Федерацией профсоюзов промышленных предприятий Монголии.
источник: MiddleAsianNews