Монгольские кашемировые предприятия укрепляют сотрудничество с Международной организацией труда

Программа Международной организации труда (МОТ) «Устойчивые, конкурентоспособные и ответственные предприятия» (SCORE), реализуемая в рамках Проекта содействия занятости молодежи (YEPP), провела свой первый семинар по итогам 18 сентября 2025 года. Мероприятие ознаменовало успешное завершение Модуля 1: Сотрудничество на рабочих местах, в ходе которого были отмечены ощутимые улучшения, достигнутые участвующими предприятиями в секторе производства кашемира за последние три месяца.

Программа SCORE, запущенная в Монголии в начале этого года, направлена ​​на повышение производительности и улучшение условий труда на пяти выбранных предприятиях. Эти предприятия – Goyol Cashmere, Khanbogd Cashmere, Evseg Cashmere, Capra D'Oro Cashmere и Blue Sky Cashmere – сообщили о значительных достижениях в результате реализации Модуля 1.

Среди основных улучшений:

Повышение эффективности использования пространства: реорганизовано 50% рабочего пространства, что позволило эффективнее использовать рабочие зоны и увеличить вместимость рабочих мест.

Более эффективное принятие решений: руководство теперь может принимать более обоснованные решения, основываясь на предложениях сотрудников.

Инклюзивные практики на рабочем месте: сотрудники начали изучать язык жестов, что повышает моральный дух и сокращает коммуникативные пробелы для сотрудников с ограниченными возможностями.

Кроме того, они улучшили организацию рабочего места с помощью 5S и Kaizen, а также приняли структурированные схемы подачи предложений работникам.

«Сотрудники — самый ценный актив любого предприятия. Признание их вклада и активное вовлечение в процесс принятия решений — основа успешного сотрудничества на рабочем месте», — отметила г-жа Алтанцэцэг Дугэр, исполнительный директор Монгольской ассоциации шерсти и кашемира.

Эти результаты демонстрируют, как программа SCORE может помочь молодым работникам внести свой вклад в развитие предприятия, одновременно улучшая взаимодействие между руководителями и сотрудниками. Некоторые предприятия уже отмечают первые улучшения в производительности и корпоративной культуре.

В течение следующих двух месяцев пять предприятий продолжат внедрение Модуля 2: Повышение качества и Модуля 4: Управление персоналом, которые предоставят практические инструменты для укрепления систем управления персоналом и формирования культуры качества. Эти модули также помогут предприятиям лучше понимать потребности клиентов и постоянно совершенствовать свои продукты и услуги.

В рамках программы YEPP, финансируемой правительством Республики Корея через Программу партнерства МОТ/Корея, реализуется программа МОТ SCORE в сотрудничестве с Министерством семьи, труда и социальной защиты, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Ассоциацией шерсти и кашемира Монголии и Федерацией профсоюзов промышленных предприятий Монголии.

