Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Монголии в 2026 году

CentralAsia (MNG) - Согласно опубликованному во вторник отчету, Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Монголии на 2025 год до 5.9 процента по сравнению с предыдущей оценкой в ​​6.3 процента, сделанной в апреле.

Тем временем Всемирный банк повысил свой прогноз на 2026 год, ожидая, что экономика Монголии вырастет на 5.6 процента по сравнению с прогнозом в 5.2 процента, сделанным в апреле.

Последние корректировки отражают влияние неопределенности, вызванной тарифами США, на мировую экономику, говорится в докладе Всемирного банка.

В прошлом месяце Азиатский банк развития также снизил свои прогнозы роста ВВП Монголии на 2025 и 2026 годы до 5.7%, ссылаясь на снижение экспорта и сохраняющиеся последствия высокой инфляции.

По данным Национального статистического управления страны, экономика Монголии в первой половине 2025 года выросла на 5.6%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения