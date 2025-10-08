НКПЧМ сотрудничает с MERIT для продвижения этической государственной службы

CentralAsia (MNG) - Национальная комиссия по правам человека Монголии (НКПЧМ) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с проектом MERIT, финансируемой Канадой инициативой, в целях содействия более уважительной, инклюзивной и этичной государственной службе в Монголии.

Меморандум о взаимопонимании (МОВ) был официально подписан 15 мая, положив начало пятилетнему сотрудничеству (2025–2030). Соглашение определяет совместные усилия по развитию потенциала государственных служащих по всей стране и поддержке этичного управления, основанного на принципах прав человека.

В ходе встречи, состоявшейся 2 октября, стороны обсудили разработку и реализацию программ обучения по вопросам прав человека и гендерной проблематики, адаптированных к конкретным ролям и секторам государственной службы. В ходе обсуждения также обсуждались планы оценки текущих учебных материалов и результатов для обеспечения комплексного и эффективного внедрения.

г-жа Сунжид Дугар

Председатель Комиссии по правам человека (НКПЧМ) г-жа Сунжид Дугар подчеркнула важность укрепления потенциала государственных служащих и представителей гражданского общества в области проведения анализа государственных программ, проектов, политических документов и бюджетов с точки зрения прав человека и гендерной проблематики. «Сильная государственная служба должна быть способна применять правозащитный и гендерный подход на всех этапах разработки политики и планирования. Это крайне важно для обеспечения инклюзивного развития», — заявила Сунжид Дугар.

