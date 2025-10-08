Путин: Армия России заняла почти 5 тыс. кв км территории с начала года

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России заняли 212 населенных пунктов, то есть 4,9 тыс. кв км с начала года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения»,— сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны и Генштаба.

По словам Путина, украинская армия пытается наносить удары вглубь российской территории по мирным объектам.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту о тактике российских войск в зоне военных действий. Он заявил, что ВС РФ продолжают наступать практически по всем направлениям.

По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке. Группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожье, добавил глава Генштаба.

Герасимов уточнил, что российские военные завершили уничтожение ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища. Кроме того, группировка «Запад» громит противника в южных кварталах Купянска, добавил глава Генштаба.

«Группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении», - сказал он.

Самыми активными участками фронта Герасимов назвал красноармейское и днепропетровское направления. Командование ВСУ направило туда самые боеспособные подразделения с других участков, пытаясь воспрепятствовать продвижению российских сил, однако переломить ситуацию противнику не удается.

В первую очередь Вооруженные силы России бьют по местам производства ракет, сказал Герасимов.

«Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», - сказал он.